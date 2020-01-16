Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da ilk aday Ünal Karaman

Süper Lig'de bu sezon 13. teknik direktör ayrılığı Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim kararıyla teknik patron Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Karar sonrası konuşan Yalçın, "Başkan takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.
Yeni Malatya, 24 puanla ligde 8.sırada yer alırken, teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Ünal Karaman olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'ın vedası bordo mavili camiada deprem etkisi yaratmıştı. Yeni Malatyaspor'un temas kurmak için harekete geçtiği Ünal Karaman, eğer anlaşma sağlarsa kısa sürede yeni takımının başına geçecek.
(Sabah)
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”
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