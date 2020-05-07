Sergen Yalçın'ın yardımcısı Ozan Köprülü: İdmanlara başladık ama eski neşe yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Ozan Köprülü, siyah-beyazlı futbolcuların, Sergen Yalçın'ın isteklerini çok kısa sürede benimsediklerini ve sahaya yansıttıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ozan Köprülü, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinden sonra siyah-beyazlı ekibin yükselen grafiğini değerlendirdi.



Sergen Yalçın'ın sadece sahayla ilgilenmesi ve futbolcuları rahat bırakmasının önemli olduğuna değinen Köprülü, "Sergen Yalçın'ın futbolcular üzerindeki en büyük etkisi futbolcuları rahat bırakması ve sadece sahayla ilgilenmesi oldu. Bu da futbolculardan çok çabuk geri dönüşler olmasını sağladı. Oyuncular, Sergen Yalçın'ı çok çabuk benimsedi diye düşünüyorum. Futbolcular, Sergen hocanın istediklerini çok çabuk aldılar ve sahada uygulamaya başladılar. En güzel tarafı bu. Sergen hoca kendini oyunculara çok çabuk anlatabildi." diye konuştu.

- "Sergen Yalçın çok disiplinli ve çok zeki bir antrenör"

Sergen Yalçın gibi siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen isim olan Ozan Köprülü, 47 yaşındaki teknik adamın oldukça disiplinli olduğundan bahsederek, "Ben, Sergen hoca ile büyüdüm. Profesyonel takımda da beraber olduk. Sergen Yalçın çok disiplinli ve çok zeki bir antrenör. İşine çok sağlam bakıyor ve hep avucunun içinde tutmak istiyor. Futbolculuk zamanında bir efsaneydi, müthiş bir futbolcuydu. Şimdi de Sergen Yalçın çok disiplinli ve çok başarılı bir teknik direktör." değerlendirmesinde bulundu.

- "Antrenmanlara başladık ama eski neşe yok"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte ara verilen antrenmanlara yeniden başladıklarını ancak takımda eski neşenin olmadığını söyleyen Köprülü, oynanacak maçlarda bir tedirginlik yaşanmasının söz konusu olduğunu kaydederek, "İster istemez bir tedirginlik olacak. Antrenmanlara başladık ama eski neşe yok, şakalaşamıyorsunuz. Devamlı mesafeyi korumak zorundasınız. Herkes birbirinden çekinir vaziyette. Bu tabii ki biraz sıkıntıya sebep olacak. Ligler başlayınca da yeni bir dünya düzeni kurulacak diye düşünüyorum. Artık insanlar her şeye dikkat edecekler." ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından oyuncuların antrenman eksiğini en kısa zamanda kapatacaklarını söyleyen Köprülü, "Maç temposuna ulaşmak için normalde 3-4 hafta yeter ama futbolcuların motorik özellikleri kişiden kişiye değişir. Mesela Atiba 20 sene de oynamasa antrenmanını bırakmaz. Tabii ki maç temposuyla antrenman arasında dağlar kadar fark var ama onu da en kısa zamanda kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Futbolculuk kariyerine siyah-beyazlı ekibin minik takımında başlayarak A takıma kadar yükselen ve teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'ın minik takımı ve çeşitli alt yaş kategorilerinde antrenörlük yaptıktan sonra A takımda çalışmaya başlayan Ozan Köprülü bunun kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Beşiktaş'ın minik takımından A takıma çıkma şansı buldum ve bu kategorilerde hocalık yapma şansım da oldu. Bunun benzerinin hiç olmadığını söylediler. Benim için gurur verici, rekor gibi bir şey. Beşiktaş A takımında bana da şans verilmesi benim için büyük bir onur. İnşallah bunun altından hep birlikte kalkacağız. Umarım bu durum benim gibi altyapı antrenörlerine de bir kamçı olur, onları da teşvik eder. Beşiktaş Kulübü özkaynak düzeninden yetişen evlatlarına kucak açmıştır, onun için bizde alt tarafta devamlı konuştuğumuz hocalara hep bunu söylüyoruz onlara da bu durumu örnek veriyoruz. İnşallah onlara da iyi örnek oluruz."

- "En büyük hayalim altyapıdan yaklaşık 5 oyuncumuzun ilk 11'de olması"

Altyapı antrenörlüğü nedeniyle alt yaş kategorilerindeki oyuncuları yakından tanıdığını ve Sergen Yalçın ile bu konuyu sürekli konuştuklarını söyleyen Ozan Köprülü yaşanan salgın sürecinin ekonomik etkilerinin altyapıyı daha fazla ön plana çıkaracağını belirterek şunları kaydetti:

"Beşiktaş adının geçtiği her yerde hedef tabii ki şampiyonluk ama bunun yanında özkaynaktan ne kadar çok futbolcuyu A takıma çıkarırsak bu da bizim için ayrı bir başarı ve mutluluk kaynağı olur. Beşiktaş altyapısında bütün branşlarda antrenörlük yapma şansı buldum. Son 2 senede de milli takıma çok oyuncu verdik. A takıma çıkan çok oyuncumuz oldu. Beşiktaş taraftarı tarafından çok benimsendiler. Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, İlkay İşler, Ersin Destanoğlu gibi milli takımda 8 tane banko oynayan oyuncumuz var. Bu Beşiktaş altyapısı için tarihinde bir ilktir. Onu da başarmış olduk. Altyapıda A takımda uzun yıllar oynayabilecek yeteneğe sahip oyuncular var. Onlara şans vermek, onların sırtını sıvazlamak da bize düşüyor. U-13'ten U-19'a kadar bütün oyunculara hakim birisiyim ve bu bilgileri de bildiğim oyuncu portföyünü de devamlı Sergen hoca ile paylaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz. En büyük hayalim altyapıdan yaklaşık 5 oyuncumuzun ilk 11'de olması ya da kadroda bulunması. Bunu başaracak potansiyele sahip oyuncularımız da var."

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardında kaleye kimin geçeceğine yönelik soruya Ozan Köprülü, "Ersin Destanoğlu da Utku Yuvakuran da çok yetenekli ve değerli kaleciler. Sergen hoca bu konuda en doğru kararı verecektir." şeklinde cevap verdi.