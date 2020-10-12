Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı 5 isim için yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.

Süper Lig’de şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kalan ve eleştiri oklarının sert şekilde çevrildiği Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kadro dışı bırakmıştı. Bu oyuncular Nicolas İsimat-Mirin, Douglas, Umut Nayir, Jeremain Lens ve son olarak da Tyler Boyd olmuştu.



Sergen hocanın söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı. İşte isim isim o rapor:

NİCOLAS İSİMAT-MİRİN



Stoper olarak aramızdaydı ancak bize bu pozisyonda öne taşıyacak biri lazımdı. Mirin bunu yapabilecek düzeyde değil. Bu noktada ayrılık her iki taraf için de en iyisi.

DOUGLAS



Tecrübeli bir oyuncu. Aslında geçmiş kariyeri de oldukça iyi. Ama ne zaman durumunu sorsam, “Hazır değilim” diyor. Çabası da yetersiz. Zaten aylardır oynamamış. Neyin hazır olamaması bu anlamış değilim. Bu saatten sonra bizimle olmasın.

UMUT NAYİR



Antrenmanlarda istekli çalışmaktan kaçmıyor. Ama bir türlü üstüne koyamadı. Şu anda forvet pozisyonu yükünün altında ezilir. En iyisi onunla yolları ayırmak.

JEREMAİN LENS



Kariyeri ve ismi ne olursa olsun, geçmiş başarılarla futbol oynanmıyor. Bu haliyle de takıma hiçbir katkısı yok. Camia da tepkili ve kariyerini başka yerde sürdürmesi daha iyi.