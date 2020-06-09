Sergen Yalçın'ın hedefi Şampiyonlar Ligi

Siyah-beyazlı hoca sıralamada üstlerinde yer alan rakiplerin kendi aralarında oynayacakları maçları büyük bir şans olarak görüyor, galibiyet serisi yakalamaları halinde tahminlerden çok farklı bir yerde ligi bitireceklerini düşünüyor
Süper Lig’deki son sınavına 15 Mart Pazar günü Galatasaray deplasmanında çıkan ve seyircisiz oynanan dev derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta tüm gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Yaklaşık 3 ay sonra ligde puan mücadelesi verecek olan Kartal, Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor’un 8 maçlık yenilmezlik serisini noktalayarak zirve yarışının içinde kalmayı hedefliyor.
Göreve gelir gelmez ilk iş olarak ofansif oyun anlayışını takıma monte eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, sezonun kalan haftalarında göze hoş gelen coşkulu futboldan taviz vermeyecek. Antalyaspor galibiyetiyle lige dönüş yapmak isteyen Yalçın’ın, oyun anlayışı konusunda tesislerde futbolcularıyla sık sık toplantılar yaptığı belirlendi.
Beşiktaş gibi büyük bir takımın mutlaka hücum futbolu oynaması gerektiğini düşünen deneyimli teknik adam, kalan fikstürün ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlıyor.
Kartal’ı, UEFA Avrupa Ligi yerine, Şampiyonlar Ligi’ne taşımanın hesaplarını yapan Sergen Yalçın’ın oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Tempo olarak ligi nerede bıraktıysak oradan yola devam etmeliyiz. Öncelikle bize yakışan bir futbol oynamalıyız. Maç maç ilerleyerek gitmemiz lazım. Sıralamada üstümüzde yer alan rakiplerin kendi aralarında maçları var. Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız. Ligin sonunda beklentilerin aksine çok daha farklı yerde olabiliriz. Bunun için önce galibiyet serisi yakalamalıyız” dediği öğrenildi.
Bu arada Sergen Yalçın’ın yakın çevresine ise “Üç puan fazlamız olsaydı, ligi ilk ikide bitirme şansımız çok daha yüksek olurdu. Son dönemde kötü futbol oynadığımız maç yok. 44 yerine 47 puana sahip olsaydık kendi kaderimizi kendimiz çizebilirdik” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
(Milliyet)
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