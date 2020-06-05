Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu aralar en çok ilgilendiği isimlerin arasında Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.
Takımdan ayrılması beklenen Caner Erkin'in yerine hazırlanan 19 yaşındaki oyuncudan teknik heyet oldukça umutlu. Sergen Yalçın, idmanlarda özel olarak ilgilendiği genç oyuncuya sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylüyor.
Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine bu konuda da ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe deplasmanında Şenol Fidan tarafından ilk 11'de başlatılan Rıdvan, karşılaşmadaki performansıyla büyük takdir toplamış ama yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.
(Türkiye Gazetesi)
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.