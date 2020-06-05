  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 12:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz

Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz

Paylaş

Sergen Yalçın formayı vermeyi planladığı 19 yaşındaki öğrencisi Rıdvan Yılmaz'a sık sık ne yapması gerektiğini söylüyor.

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu aralar en çok ilgilendiği isimlerin arasında Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.

Takımdan ayrılması beklenen Caner Erkin'in yerine hazırlanan 19 yaşındaki oyuncudan teknik heyet oldukça umutlu. Sergen Yalçın, idmanlarda özel olarak ilgilendiği genç oyuncuya sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylüyor.

Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine bu konuda da ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe deplasmanında Şenol Fidan tarafından ilk 11'de başlatılan Rıdvan, karşılaşmadaki performansıyla büyük takdir toplamış ama yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.

(Türkiye Gazetesi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başkan Ali Çetin: 'Denizlispor hak ettiği yerde değil'

title

Hidayet Türkoğlu'nun kariyerinde unutamadığı an

title

Beşiktaş'ta iki şube Vodafone Park'a taşındı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı
3 yıllık anlaşma sağlandı

3 yıllık anlaşma sağlandı

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Savunma 'Emin' ellerde!
Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Tek seçenek Vedat
Tek seçenek Vedat

Tek seçenek Vedat

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

Galatasaray'da Lemina sürprizi
Galatasaray'da Lemina sürprizi

Galatasaray'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor
Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Galatasaray'dan flaş transfer! İmzayı atıyor

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.