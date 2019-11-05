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  3. Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor

Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor

Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Hakem Halis Özkahya’nın yönetimi ise teknik direktör Sergen Yalçın’ı çileden çıkardı.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Hakem Halis Özkahya’nın yönetimi ise teknik direktör Sergen Yalçın’ı çileden çıkardı.

İtirazları nedeniyle kırmızı kartla atılan başarılı teknik adam isyanına oyun alanından uzaklaşırken devam etti. Yardımcısı Murat Şahin tarafından güçlükle sakinleştirilen Yalçın’ın Özkahya’ya ağır ifadeler kullandığı ve Özkahya’nın da raporuna Yalçın’ın sözlerini yazdığı öğrenildi.

PFDK’ya sevkedilen Yalçın’ın en az 2 maç ceza alması beklenirken yönetimin de hakem kararları nedeniyle sert bir açıklama hazırlığında olduğu ifade edildi.

(Fanatik)

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