Sergen Yalçın'ın cezası 3 maça indirildi

Tahkim Kurulu, BTC Türk Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a daha önce PFDK'nin verdiği 4 maçlık cezayı 3'e indirdi.

Tahkim Kurulu kararları şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 14 Kasım 2019 günlü (56) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/326- K.2019/368

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbolcu Selçuk Kaban ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 28.08.2019 tarih ve E.2019/339 - K.2019/430 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği,

2. E.2019/341- K.2019/369

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/285 K.2019-2020/357 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 14.11.2019 Perşembe günü saat 15:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.ve Ali Yıldırım Koç vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. ve 38/3-b maddeleri uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/342- K.2019/370

Niksar Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Ömer Sunar ile ilgili AFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/380 K.2019-2020/463 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Niksar Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Ömer Sunar'ın rakip takım futbolcusuna sözle hakaret etmesi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine, ayrıca ihraç sonrası tahrik sonucu rakip takım futbolcusuna sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. ve 12. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında FDT'nin 10. maddesi uyarınca cezaların içtima ettirilerek toplam 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/343- K.2019/371

Mardin Büyükşehir Başak Spor Kulübü'nün AFDK'nın 11.11.2019 tarihli E.2019-2020/383 K.2019-2020/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mardin Büyükşehir Başak Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri 1 maç seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/344- K.2019/372

BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

7. E.2019/345- K.2019/373

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecisi Ömer Sağıroğlu ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/300 K.2019-2020/358 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin resmi twitter hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin

38/3-b. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin

38/1-b. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.