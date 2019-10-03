Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı.

Evren siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği başarılı teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce görüştü. Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük olacağı söylendi. Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi."