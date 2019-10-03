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  3. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü, ancak başarılı teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı.

Evren siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği başarılı teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce görüştü. Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük olacağı söylendi. Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi."

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