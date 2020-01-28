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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 08:55
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  • 28 Ocak 2020 Salı 08:55

Sergen Yalçın'ın alacağı ücret ve ekibi belli oldu

Sergen Yalçın'ın alacağı ücret ve ekibi belli oldu

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Beşiktaş'ın teknik direktörü olması için işi sadece resmi imzaya kalan Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüple yapacağı anlaşmanın mali detayları netleşti. Haziran ayına kadar 2 milyon TL alacak olan Yalçın, kalan dönemde de 6 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş ile daha önce yaptığı görüşmede göreve hazır olduğunu bildiren Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimden vizeyi aldı. Beşiktaş ile para konuşmayacağını vurgulayan 47 yaşındaki teknik adamın 6 aylık sözleşmeyi kabul etmediği, yapılan görüşmeler sonrası 1.5 yıllık mukavele üzerinden anlaşma sağlandığı kaydedildi. Bugün resmi imzayı atması beklenen Sergen Yalçın bu sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL kazanacak. Kartal'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile yıllık 12 milyon TL'ye anlaşmıştı.

YUVASINA DÖNDÜ!

Tam 10 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta efsaneler arasına adını yazdıran Sergen Yalçın, teknik direktör olarak yuvasına geri döndü.

EKİBİ HAZIR

İmza atması an meselesi olan Sergen Yalçın, daha önce birlikte çalıştığı ekibini Beşiktaş'a da getirecek. İşte Sergen Yalçın'ın teknik kadrosu: Murat Şahin, Çağdaş Atan, Stefano Marrone, Gürsoy Yalçın, Levent Açıl, Murat Kaytaz.

AVCI'DAN 6 MİLYONA RET

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih detaylarını görüşmek için daha önce girişimde bulunmuş ancak "Avukatımla görüşün" cevabını almıştı. Yeni bir adım daha atan siyah-beyazlıların, 6 milyon TL peşin para önerisinde bulunduğu ancak Avcı'nın "Tatile gidiyorum, konuyla avukatım ilgileniyor" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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