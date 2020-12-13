Sergen Yalçın'dan yönetime Domagoj Vida raporu: Ocak ayında bonservisiyle gönderelim

Sabah

3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida koronavirüs sürecini atlattıktan sonra Kasımpaşa maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk önceliği değil.



Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

“BONSERVİSİYLE GÖNDEREBİLİRSEK YERİNE UYGUN MALİYETLİ TRANSFER YAPARIZ”

Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon Euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor. Sergen Yalçın'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız" diye rapor verdiği Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor.

ÇEBİ, VIDA’NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.