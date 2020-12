Sergen Yalçın'dan VAR isyanı: '5-6 puanımızı aldılar'

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; karşılaşmayı ve takımının genel durumunu değerlendirdi.

Sergen Yalçın "Güzel bir maç oldu. Tarsus İdman Yurdu'nu da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Bundan sonrası için onlara başarılar dilerim. İyi bir kadroyla çıktık biz de. Çoğu ligde oynayan oyuncular ama az süre alanlar. 7-8 oyuncumuzu hafta sonu için dinlendirdik. Pozitif bir görüntü sergileyip iyi mücadele ettik. Bireysel performanslardan memnunum. Güzel bir galibiyet oldu. Şu andan itibaren önümüzdeki maça hazırlanmaya bakmalıyız. Ligin sonu için konuşmak şu an doğru olmaz. Puan olarak istediğimiz seviyede değiliz ama her geçen gün daha iyi duruma geldiğimizi söyleyebilirim. Daha iyi olacak gibi bir görüntü var. Ligde 2-3 maç kazanıp seri yaparsak hedefteki takımlara yetişebiliriz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kötü yolda olduğumuzu söyleyemem şu an, iyi yoldayız, pozitif gözüküyor önümüz" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 36 bin TL para cezasına çarptırılan Sergen Yalçın, bu konuyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Bana sportmenliğe aykırı konuşmadan 36 bin TL ceza verdiler. Ben sportmenliğe aykırı ne konuşmuşum? Kötü konuşmak veya hakaret etmek lazım; ben futbolun doğasına dair konuştum. Hakaret yok, bir şey yok. Ben Türk futbolunun doğal yapısını anlattım. Bizim maçlarda VAR'da aleyhimize verilenlere bir baksınlar, ben onu söylüyorum. VAR'dan dolayı 5-6 puan kaybettik; bunu da söylemek hakkımız herhalde. Ben sportmenliğe aykırı ne dedim? Takımımın hakkını savunmak, maç kazanmak için çaba vermek kurallara aykırı mı oldu şimdi futbol dünyasında? Kenarda durup bir şey olmadı diye evimize mi gidelim? Konuşmadığımız, kenarda durduğumuz zaman bizim yerimize başkası gelecek. Konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Lehime ne verilmiş? Aleyhime verilenlere bak. Kaleciden 50 metre uzakta doğrudan kırmızı kart veriyor hakem, ne VAR'a ne bir şeye gidiyor" dedi.