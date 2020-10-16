Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd'a izin çıktı

AKŞAM

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.

Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşerek kiralık olarak takımdan ayrılmak istediğini ve bu yüzden antrenmanlarda yer almasının doğru olacağını söyledi. Sergen Yalçın da kabul etti.