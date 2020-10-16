Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd'a izin çıktı

Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşerek kiralık olarak takımdan ayrılmak istediğini ve bu yüzden antrenmanlarda yer almasının doğru olacağını söyledi. Sergen Yalçın da kabul etti.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in maçları seyircili oynamasına tepki gösterdi.
Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.