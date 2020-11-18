  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e çok sert cevap: Sen o kapasitede misin?

Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e çok sert cevap: Sen o kapasitede misin"

Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in ‘Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta' sözlerine çok sert cevap verdi. Yalçın, ‘Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı?' ifadelerini kullandı.

“TÜMER’İN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİĞİNE İNANMADIM”

Metin'in "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" sözlerine yanıt veren Yalçın, "Beşiktaş'ta bir tek efsane ben miyim? Bir süre arkadaşım var, onlar da buraya hoca olabilirdi. Ben önce Tümer'in böyle bir şey söylediğine inanmadım. Futbolcuyken bu kadar değildik ama futbolu bıraktıktan sonra daha samimi olduk. Tümer'in o cümleleri kullanacak kadar işi düşüreceğini düşünmedim. 'Yetersiz' falan..." ifadelerini kullandı.

“TÜMER BUNA KARAR VERECEK KAPASİTEDE Mİ?”

Haber Global'e konuşan Yalçın, "Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı? Bu konular hassas konular. Bu eleştiri değil zaten; itibarsızlaştırma ve belden aşağı vurma. Gerek yok. Hepimiz birlikte şampiyonluklar kazandık. Beni eleştirebilirsin ama 'Beşiktaş'a efsane olduğu için teknik direktör oldu' falan demesi. Benim çalıştığım kulüplere dön bir bak. Hangi takımları nerede almışım nerede bırakmışım. Tümer'e (Metin) o sözleri hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...
Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Sergen'den Tümer'in sözlerine olay cevap!
Sergen'den Tümer'in sözlerine olay cevap!

Sergen'den Tümer'in sözlerine olay cevap!

Tarihi anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Kulüplere çılgın rakam
Tarihi anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Kulüplere çılgın rakam

Tarihi anlaşmanın detayları ortaya çıktı! Kulüplere çılgın rakam

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Transferin kralını G.Saray yapıyor! Cimbom'un 'Luiz Gustavo'su
Transferin kralını G.Saray yapıyor! Cimbom'un 'Luiz Gustavo'su

Transferin kralını G.Saray yapıyor! Cimbom'un 'Luiz Gustavo'su

Devre arası transfer döneminde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı ön libero Matheus Fernandes'i kiralamak için Katalan deviyle görüşmelere başladı. Barça'nın bu transfer için Cimbom'a zorluk çıkarmayacağı hatta oyuncuyu bonservisiyle dahi verebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor
Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.

Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu!
Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu!

Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu!

Salgın sürecinde büyük bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir darbe de UEFA vurdu ve koronavirüsü bahane göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.

Milli takımımızın savunması yerle bir oldu
Milli takımımızın savunması yerle bir oldu

Milli takımımızın savunması yerle bir oldu

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, 25 gol atan lider Fransa'nın ardından 18 golle H Grubu'nun en çok gol atan takımı olmanın yanında, savunmadaki harika performansıyla da grubun en az gol yiyen ekibi unvanını elde etmişti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.