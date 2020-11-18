Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e çok sert cevap: Sen o kapasitede misin?

“TÜMER’İN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEDİĞİNE İNANMADIM”
Metin'in "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" sözlerine yanıt veren Yalçın, "Beşiktaş'ta bir tek efsane ben miyim? Bir süre arkadaşım var, onlar da buraya hoca olabilirdi. Ben önce Tümer'in böyle bir şey söylediğine inanmadım. Futbolcuyken bu kadar değildik ama futbolu bıraktıktan sonra daha samimi olduk. Tümer'in o cümleleri kullanacak kadar işi düşüreceğini düşünmedim. 'Yetersiz' falan..." ifadelerini kullandı.
“TÜMER BUNA KARAR VERECEK KAPASİTEDE Mİ?”
Haber Global'e konuşan Yalçın, "Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı? Bu konular hassas konular. Bu eleştiri değil zaten; itibarsızlaştırma ve belden aşağı vurma. Gerek yok. Hepimiz birlikte şampiyonluklar kazandık. Beni eleştirebilirsin ama 'Beşiktaş'a efsane olduğu için teknik direktör oldu' falan demesi. Benim çalıştığım kulüplere dön bir bak. Hangi takımları nerede almışım nerede bırakmışım. Tümer'e (Metin) o sözleri hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.
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