Sergen Yalçın'dan takıma derbi uyarısı: 'Skora bakmayın'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Fenerbahçe deplasmanı için hazır olduklarını belirtti.
Yalçın rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirtirken "Güzel ve futbolu kaliteli bir derbi olacak. Fenerbahçe kadrosunu tamamen yeniledi. Beşiktaş gibi kontratağı düşünen yapıya sahipler." ifadelerini kullandı.
TEK TEK KONUŞULACAK
Oyuncularıma şunu söyledim; 'skora bakmayın sistemi uygulayın zaten güzel ve keyif veren futbol ortaya çıkacak.' Defansta ve orta alanda değişik arayışlar içinde olacağız" dedi. Sergen Yalçın ayrıca oyuncularla tek tek konuşarak moral ve motivasyon konusuna ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.
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