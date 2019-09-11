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  3. Sergen Yalçın'dan sonra bambaşka Ozan Tufan

Sergen Yalçın'dan sonra bambaşka Ozan Tufan

Sergen Yalçın'dan sonra bambaşka Ozan Tufan

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli forma altında bir türlü istenilen performansı sergileyememişti. Ozan, Alanyaspor’a kiralanıp geri döndükten sonra ise bambaşka bir kimliğe büründü.

Alanyaspor'a kiralanan genç oyuncu burada Sergen Yalçın gözetiminde kendini buldu.

Güney ekibinde yeniden o kalitesini sergilemeye başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de forma giymenin değerini buradan gidince anlayınca şimdi çubukluya sıkı sıkı sarılıyor.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Ozan hem sarı-lacivertlilerde hem de Milli Takım'da bambaşka bir oyun sergiliyor.

Sahadaki futbolu kadar, saha dışındaki tavırları da büyüyen Ozan kendine hiç olmadığı kadar iyi bakıyor.

Evini taşıyan 24 yaşındaki futbolcu, özel fitness antrenörü de tuttu.

Fiziğini hep iyi tutan Ozan bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın 'vazgeçilmezleri' arasında yer alıyor.

(Sabah)

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