Sergen Yalçın'dan sağlık heyetine Ghezzal talimatı

Süper Lig'in 5. haftasını 'bay' geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Gana Millî Takımı'ndan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden N'Koudou da Denizli deplasmanında ve sonrasındaki iki maçta da takımının yanında olamayacak.
Yetişirse siftah
Yeni transferlerden Ghezzal'ın durumu ise belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, Ghezzal'ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki forvet, Denizlispor maçına yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.
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Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
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N'Koudou ve Mensah'ın yokluğunda Cezayirli oyuncuyu kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.
Galatasaray'ın dün akşam Aytemiz Alanyaspor'a 90+5'de yediği golle mağlup olması; sarı-kırmızılı kulübün büyük bir zihniyet değişimine ihtiyacın olduğunu gösterdi.