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  • Sergen Yalçın'dan Roger Guedes cevabı: 6 ay için istemem, 1 yıl olacaksa kiralayabiliriz
  • 07 Haziran 2020 Pazar 10:20
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Sergen Yalçın'dan Roger Guedes cevabı: 6 ay için istemem, 1 yıl olacaksa kiralayabiliriz

Sergen Yalçın'dan Roger Guedes cevabı: 6 ay için istemem, 1 yıl olacaksa kiralayabiliriz

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Çin ekiplerinden SD Luneng'de forma giyen Brezilyalı sağ kanat Roger Guedes, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın, 23 yaşındaki futbolcu için “6 ay için oyuncu istemiyorum, 1 sene boyunca bizimle olacaksa kiralamayı düşünebiliriz” dedi.

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Talisca için nabız yoklamış ancak 6 ay için 2.5 milyon euro'yu bulan bir rakam yüzünden teknik direktör Sergen Yalçın teklife sıcak yaklaşmamıştı. Başarılı teknik adama göre bu çok da doğru bir hamle olmayacaktı ancak aynı menajer siyah-beyazlıların önüne Çin'in Luneng takımında oynayan Roger Guedes'e getirdi.

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Sergen Yalçın'ın daha önceki dönemden tanıdığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Eğer 1 sene boyunca bizimle beraber olacaksa kiralamayı düşünebiliriz. 6 ay için oyuncu istemiyorum" diyerek kestirip atmıştı. Menajeri ise konuyu bir kez daha oyuncusuyla ve Çin'deki kulübüyle görüşmek için özel izin istedi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı orta saha için yanıt bekleniyor.

(Sabah)

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