Sergen Yalçın'dan Roger Guedes cevabı: 6 ay için istemem, 1 yıl olacaksa kiralayabiliriz

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Talisca için nabız yoklamış ancak 6 ay için 2.5 milyon euro'yu bulan bir rakam yüzünden teknik direktör Sergen Yalçın teklife sıcak yaklaşmamıştı. Başarılı teknik adama göre bu çok da doğru bir hamle olmayacaktı ancak aynı menajer siyah-beyazlıların önüne Çin'in Luneng takımında oynayan Roger Guedes'e getirdi.
ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Sergen Yalçın'ın daha önceki dönemden tanıdığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Eğer 1 sene boyunca bizimle beraber olacaksa kiralamayı düşünebiliriz. 6 ay için oyuncu istemiyorum" diyerek kestirip atmıştı. Menajeri ise konuyu bir kez daha oyuncusuyla ve Çin'deki kulübüyle görüşmek için özel izin istedi. Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı orta saha için yanıt bekleniyor.
(Sabah)
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.
İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...