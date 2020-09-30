Sergen Yalçın'dan kadroya operasyon! 3 isim yedek kulübesine

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi defterlerini erken kapatan Beşiktaş’ın son olarak Konyaspor deplasmanında aldığı 4-1’lik ağır mağlubiyet, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı harekete geçirdi. Sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takımı ayağa kaldırmak isteyen Yalçın, kadroda geniş çaplı operasyon yapmaya karar verdi.
KULÜBEYE ÇEKİLECEKLER
Deneyimli hocanın, Konyaspor maçında tel tel dökülen Domagoj Vida’nın yanı sıra Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı kulübeye çekeceği belirlendi.
MONTERO, TÖRE VE ABOUBAKAR 11'E
Vida, Ljajic ve Güven üzerinden tüm oyunculara net bir mesaj vermeyi hedefleyen Sergen Yalçın bu oyuncuların yerlerine Francisco Montero, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar’ı Gençlerbirliği ile pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak kritik maçta ilk 11’de sahaya sürmeyi kararlaştırdı.
HASIC DE 11'E DÖNÜYOR
Kartal’da Ajdin Hasic de takıma geri dönecek. Konyaspor deplasmanında sürpriz biçimde yedek soyunan Bosna Hersekli genç oyuncu hafta sonu büyük olasılıkla 11’de yer alacak.
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