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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:44
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Sergen Yalçın'dan kadroya operasyon! 3 isim yedek kulübesine

Sergen Yalçın'dan kadroya operasyon! 3 isim yedek kulübesine

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 4-1'lik Konyaspor mağlubiyetinin ardından kadroda geniş çaplı operasyon yapma kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adam, hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçında Vida, Ljajic ve Güven Yalçın'ı kulübeye çekip Montero, Gökhan Töre, Aboubakar ve Hasic'i ilk 11'de sahaya sürecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi defterlerini erken kapatan Beşiktaş’ın son olarak Konyaspor deplasmanında aldığı 4-1’lik ağır mağlubiyet, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı harekete geçirdi. Sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takımı ayağa kaldırmak isteyen Yalçın, kadroda geniş çaplı operasyon yapmaya karar verdi.

KULÜBEYE ÇEKİLECEKLER

Deneyimli hocanın, Konyaspor maçında tel tel dökülen Domagoj Vida’nın yanı sıra Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı kulübeye çekeceği belirlendi.

MONTERO, TÖRE VE ABOUBAKAR 11'E

Vida, Ljajic ve Güven üzerinden tüm oyunculara net bir mesaj vermeyi hedefleyen Sergen Yalçın bu oyuncuların yerlerine Francisco Montero, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar’ı Gençlerbirliği ile pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak kritik maçta ilk 11’de sahaya sürmeyi kararlaştırdı.

HASIC DE 11'E DÖNÜYOR

Kartal’da Ajdin Hasic de takıma geri dönecek. Konyaspor deplasmanında sürpriz biçimde yedek soyunan Bosna Hersekli genç oyuncu hafta sonu büyük olasılıkla 11’de yer alacak.

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