Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçında Adem Ljajic'e şut emri

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi Adem Ljajic ile özel görüştü. 47 yaşındaki teknik adam, Sırp futbolcuya “Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar” dedi.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gaziantep maçını da kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım oluşturmak isteyen Sergen Yalçın, Adem Ljajic ile özel olarak görüştü. Başarılı teknik adam, "Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN İÇ SAHA PERFORMANSI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi, 3 kez de yenildi. Malatya'ya 2-0, Sivas'a 2-1, kupada Erzurum'a 3-2 yenilen Beşiktaş, sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup edebildi.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM VERİLDİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugün G.Antep önünde kart görürse zorlu Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

(Takvim)