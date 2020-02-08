Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçında Adem Ljajic'e şut emri

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gaziantep maçını da kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım oluşturmak isteyen Sergen Yalçın, Adem Ljajic ile özel olarak görüştü. Başarılı teknik adam, "Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar" dedi.
BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN İÇ SAHA PERFORMANSI
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi, 3 kez de yenildi. Malatya'ya 2-0, Sivas'a 2-1, kupada Erzurum'a 3-2 yenilen Beşiktaş, sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup edebildi.
BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM VERİLDİ
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugün G.Antep önünde kart görürse zorlu Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
(Takvim)
Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
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