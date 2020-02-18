Sergen Yalçın'dan futbolcularına: Trabzonspor'u yenemezsek şampiyonluk şansımız kalmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın idman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularından Başakşehir yenilgisini unutmalarını isteyen başarılı hoca, "Trabzonspor maçı bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Rakibi yenin bütün sezonu kurtarın" dedi.

YENEMEZSEK ŞANSIMIZ BİTER

Önlerinde daha 12 maç olduğunu futbolcularına hatırlatan Yalçın, "Bu ortada 36 puan olduğunu gösteriyor. Trabzonspor maçı sizin için son şans. Yenemezsek şansımız kalmaz" dedi.

POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRİN

Tek yolun galibiyet olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Ligde hiçbir şey bitmedi. Bu maçı taraftarımız için oynayın. Yakaladığınız pozisyonları bu kez gole çevirmenizi bekliyorum" diye konuştu.

HER MAÇI TEK TEK DÜŞÜNÜN

Ligde hassas dengeler olduğunu vurgulayan Yalçın, "12 maça final havasında çıkacağız. Her maçı tek tek düşünün. İşimiz kolay değil ama şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

Başakşehir karşısında alınan yenilgiye rağmen pes etmeyeceklerini aktaran Sergen Yalçın, Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynayacakları dev maçtan galibiyetle ayrılmaları halinde zirve şanslarının devam edeceğini "Trabzonspor'u yenersek yarışa ortak olabiliriz" sözleriyle dile getirdi.

(Takvim)