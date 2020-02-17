Sergen Yalçın'dan futbolcularına gol uyarısı

Süper Lig’de teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki üçüncü maçında ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında 1-0’lık skorla alan Beşiktaş’ta tecrübeli hoca, oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Göreve geldiği ilk maçta Rize’yi 2-1, taraftarı önünde Gaziantep’i 3-0 mağlup eden Sergen hoca, takımına Başakşehir mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkarmaları gerektiğini belirtirken, gol yollarındaki sıkıntıya dikkat çekti. Yalçın’ın oyuncularına, “Şu ana kadar ligde oynadığımız son 3 mücadelede de rakiplerimizden daha fazla topla oynarken, genel anlamda gol pozisyonuna girmekte çok zorlanmadık. Ancak özellikle son Başakşehir maçında ortaya konan mücadeleden memnun olmama rağmen, bu kadar fırsatı gole çeviremediğimiz için elbette memnun değilim” dediği öğrenildi.
‘Mutlaka keyif vermeli’
Deneyimli hocanın konuşmasının devamında ise “Gol yollarında daha etkili olmamız gerek. Oynayacağımız futbol, mutlaka seyircimize keyif vermeli. Bazı oyuncuların performanslarının çok altında. Toparlanmaları gerekiyor. Hep söylüyorum futbol basit oyun. Bunu başarırsak zafere ulaşırız. Kimse yeteneğinin dışına çıkmamalı. Rakip Başakşehirspor karşısında çok pozisyon bulduk neden başaramadık sorusunu kendinize sorun. Başaramayacak oyuncular değilsiniz” ifadelerini kullandığı bildirildi.
Özel çalışmalar yaptıracak
Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte önümüzdeki hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi hücumda daha etkili olmak adına takımına özel çalıştırmalar yapacak. Kanatta forma giyen N’Koudou ve Diaby’ye alternatif arayan Sergen hocanın, teknik ekibiyle birlikte hafta içindeki idmanlarda farklı onbirler ve taktik kurgular üzerinde duracağı konuşuluyor.
(Fanatik)
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