Sergen Yalçın'dan futbolculara videolu motivasyon

Siyah beyazlı kulübün geçmişteki unutulmaz maçları ile efsane futbolcularının görüntülerinin yer aldığı video, Kadıköy’e hareket etmeden önce maç toplantısında futbolculara izlettirilecek.
Aynı zamanda Beşiktaş’ın efsanesi olan Sergen Yalçın da bir konuşma yaparak derbinin önemini anlatacak ve nasıl oynamaları gerektiğini son kez ifade edecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin planını belirledi, öğrencilerinden telaş yapmadan son ana kadar maçın içinde kalmalarını istedi.
Beşiktaş'ın 19 Temmuz 2020'de 2-0 kazandığı F.Bahçe maçında 2. golü üreten Gökhan-Caner ikilisi, bu kez siyah beyazlılara karşı oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de iki yaptı, sezon başında oluşan kara bulutları dağıtmayı bildi.