Sergen Yalçın'dan futbolculara derbi yasakları

Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için sezon başından bu yana tam 9 futbolcusundan faydalanamayan, kendisi de iki maçta takımını yalnız bırakan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi işleri sıkı tutuyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, zorlu maça kadar futbolcularından dışarıya fazla çıkmamalarını, idman dışındaki vakitlerinde evde kalmalarını istedi. Ayrıca tesislere misafir giriş çıkışı da yasaklandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi dışında yöneticiler, Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar hafta boyunca Ümraniye'de kamp kurup futbolcularla ilgilenecek.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.