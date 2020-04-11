  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
  • |
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 10:30

Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner raporu

Sergen Yalçın'dan flaş Gökhan ve Caner raporu

Paylaş

Beşiktaş'ın hocası, maliyeti yüzünden Caner Erkin'in gönderilebileceğini yönetime bildirdi. Sergen Yalçın, Türk Lirası üzerinden makul bir maaşı kabul ederse Gökhan Gönül'ün takımda tutulmasını istedi.

Sezon sonunda kadrosundaki 3 önemli oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek Siyah-Beyazlılar, bu konuda çalışmalara başladı. 37 yaşında olmasına rağmen takımın en istikrarlı oyuncularının başında gelen Atiba Hutchinson’la 1 yıl daha yola devam etme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, kontratı sona erecek diğer isimler; Caner Erkin ve Gökhan Gönül için de teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle telefon üzerinden yapılan temasta genç hoca, iki futbolcuyla ilgili olarak kararını yönetime iletti.

‘Rıdvan’dan daha verimli yararlanabiliriz’

Sergen Yalçın’ın, 2 oyuncu konusunda ilk olarak yıllık 1.8 milyon Euro maaşı bulunan Caner Erkin için, Siyah-Beyazlı idarecilere; “Caner Erkin’in kalitesi tartışılmaz. Ama maddi boyuttan dolayı kendisiyle sözleşme uzatılmayabilir. O bölgede elimizde Rıdvan Yılmaz gibi genç bir yetenek var. Rıdvan’dan yeni sezonda daha verimli şekilde yararlanabileceğimizi düşünüyorum” dediği öğrenildi. Takımın 31 yaşındaki sol beki Caner için olumsuz yanıt veren Yalçın’ın, Gökhan Gönül konusunda ise farklı bir düşüncesi var...

Deneyimli sağ bekten oldukça memnun

Bu sezon ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken takımın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül’den oldukça memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, 1.7 milyon Euro maaşı bulunan tecrübeli oyuncunun, bu bedelde indirime gidip Beşiktaş’la yola devam edebileceğini düşündüğünü yönetime iletti. 47 yaşındaki hocanın, tele-toplantıda, “Gökhan Gönül, Türk Lirası üzerinden makul bir maaşı kabul ederse önümüzdeki sezon Beşiktaş’a çok katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Erol Bulut teklif gelmediği için Fenerbahçe'ye kırgın

title

Beşiktaş'ta Vida'nın kararı belli oldu

title

Premier League ekibi arayı boş geçirmedi! Yeni transfer...

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘
Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘

Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”

Yeni 'Diego Costa' Muriqi
Yeni 'Diego Costa' Muriqi

Yeni 'Diego Costa' Muriqi

Tottenham taraftarları, Kosovalı forveti öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi... İngiliz futbolseverler, Mou'nun onunla birlikte yeni Costa'sına kavuşacağını düşünüyor.

Sergen Yalçın gençleri araştırıyor
Sergen Yalçın gençleri araştırıyor

Sergen Yalçın gençleri araştırıyor

47 yaşındaki teknik adam, alt yapıyla yakından ilgileniyor Yeni sezonda bütçesini 15 milyon euroya düşürerek gençlere yönelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yalçın'ın, alt yapı hocalarından Yasin Sülün'den sürekli bilgiler aldığı ve oyuncuların video antrenmanlarını izlediği belirtildi.

Kiralama dönemi bitti
Kiralama dönemi bitti

Kiralama dönemi bitti

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham, Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.

Asamoah Fener'de!
Asamoah Fener'de!

Asamoah Fener'de!

Football Ghana'nın haberine göre; Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah (31), F.Bahçe'yle anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'da Sörloth bereketi
Trabzonspor'da Sörloth bereketi

Trabzonspor'da Sörloth bereketi

Trabzonspor'da Sörloth bereketi yaşanıyor. Avrupa basınına göre Bordo-mavili kulüp yıldız futbolcudan büyük para kazanacak.

Trezeguet derbisi
Trezeguet derbisi

Trezeguet derbisi

İngiliz basını Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Trezeguet ile görüştüğü öne sürdü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.