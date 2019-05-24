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  3. Sergen Yalçın'dan flaş Alanyaspor açıklaması

Sergen Yalçın'dan flaş Alanyaspor açıklaması

Sergen Yalçın'dan flaş Alanyaspor açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada "Bana göre güzel maç oldu. Ligin son maçları temposuz olur ama bu maç tempolu oldu. Kazanabilirdik ama berabere bitti. Ligin ikinci yarısında oyuncular karakterli duruş gösterdi. Daha iyi yerde bitirebilirdik ama son bölümdeki sıkıntılara rağmen iyi bitirdik." dedi.

"Alanyaspor'da devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Alanyaspor ile devam etmek isterim ama iki haftadır yaptığımız görüşmeler iyi geçmedi. Bir görüşme daha yapacağız. Şartlar uygun olursa, devam ederiz. Biz de teknik direktörlük yapıyoruz, her şey karşılıklı olmalı. Hedefi olan takım olursa, biz hep varız. Son dönemde sıkıntılı kulüplerde çalışıyoruz, Alanyaspor en rahat olduğumuz yerlerden biriyidi. Ancak üst sıralara oynayan takımların başında olmak istiyoruz. Ben bir gün öyle ya da böyle hedeflediğim yerlere geleceğim. Hedefim büyük takım ve Milli Takım. Çıkış yapıyoruz, biraz zaman alacak. Türkiye'de şartlar böyle." ifadelerini kullandı.

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