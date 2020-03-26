Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a bağlandı ve merak edilen soruları yanıtladı. Sergen Yalçın'ın canlı yayında sorulan bir soruya verdiği cevap, stüdyodakiler kadar ekran başındakileri de kahkahalara boğdu.

Yorumcu Evren Turhan'ın "Futbolcular ne yapıyor şimdi, nasıl durumları yani? Bireysel olarak çalışma planları var değil mi?" sorusu üzerine Yalçın'ın, "Vallahi hiçbir bilgim yok oyuncularla ilgili." cevabını vermesi Turhan'ı ve stüdyodaki diğer konukları güldürdü.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

"Oyuncularla ilgili hiçbir bilgim yok. İki gün önce test yaptırdık, testler negatif çıktı. Testlerde problem yok. Oyunculara verdiğimiz program var. Evde bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir zaman idmanı karşılamaz."

"TELEKONFERANSLA İDMAN ABARTI"

"3-4 hafta bu şekilde devam ederse, oyuncular en az %50 geriye gider. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açamıyoruz. Telekonferansla antrenman abartı, o kadara da gerek yok. Bu adamların hepsi profesyonel, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Telekonferansla antrenman yapmak ve bunu basına servis etmek sağlıklı bir iş değil. Biz bunu tercih etmiyoruz"

"KURALLARA UYUYORUZ"

"Bu virüs ne zaman biter, hayat ne zaman normale döner bilmiyoruz. Biz de evden çıkmıyoruz. Devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkanları uyarıyoruz, kızıyoruz ama insanları da anlamak lazım. Temiz hava da lazım. Evde yaşamak da zor. İnşallah en kısa sürede durumu atlatırız."

"MAYIS AYINDAN ÖNCE BU İŞLER NORMALE DÖNMEZ"

"Artık herkes işin ciddiyetini anladı, sokaklar bomboş. Ne zaman normal döner bilmiyorum ama Mayıs ayından önce bu işler normale dönmez diye düşünüyorum."

"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEYEN YOK"

"Ülkesine dönmek isteyen bir oyuncu bize gelmedi. Ülkeleri de aynı şekilde. Bunu anlattık. Hiçbir yerde sağlıklı ortam yok. Türkiye, diğerlerine göre daha güvenli. Hepsi evlerinde en iyi şekilde yaşıyor. Yolculuk yapmak, geri gelmek oyuncuları sıkıntıya sokar. Beşiktaş Kulübü olarak hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyoruz. Bunu net tavrımız."

"NETFLİX'E SARDIK"

"Evde sürekli televizyon izliyorum. Netflix'e sardık, ne olursa izliyoruz. Vakit geçirmek çok zor. Sürekli evdesin, biz spor da yapmıyoruz. Az yemek yemeye çalışıyoruz ama evde zor. Bir ay evde oturursak rahat 5-6 kilo alırız."

"TELEFONDAN YENİ SEZON PLANLAMASI OLMAZ"

"Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaktık ama başlayamıyoruz. Yönetimle birlikte olamıyoruz. Olaylar normale dönmeden bir çalışma yapamayız. Kimse kimseyle görüşemiyor. Telefondan yeni sezon planlaması olmaz. Futbolun ekonomisi nasıl olacak? Transfer çalışmasına başlamak zor iş değil ama ekonomi nasıl olacak, burası çok zor."

"LİG BAŞLARSA BİTMESİ HAZİRAN SONUNU BULUR"

"Şu anda herhangi bir şey konuşamıyoruz. Lig ne zaman, nasıl bitecek? Kontratlar nasıl bitecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Lig eğer başlarsa, bitmesi Haziran sonunu bulur. Şu an sadece televizyon izliyoruz, arada da telefonla konuşuyoruz. Bu kadar yani."