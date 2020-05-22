  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 10:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Elneny için yeni formül

Sergen Yalçın'dan Elneny için yeni formül

Paylaş

Sergen Yalçın, sezonun kalan 8 maçında Mısırlı oyuncuyu farklı bir rolde oynatmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; normalde savunmanın önünde görev yapan Elneny, bundan sonra rakip ceza sahasına daha yakın oynayacak.

Başarılı teknik adam zaman zaman Atiba’ya da bu rolü vermişti. Sergen Yalçın, rakip yarı alanda kaptırılan topları en kısa sürede geri kazanmak için Elneny’nin yüksek pres gücünden faydalanmayı planlıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Çin kulübünden Belhanda iddialarına yanıt

title

Trabzonspor aradığı ismi buldu: Josip Misic

title

Galatasaray'ın ilk transferleri o iki isim olacak

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

4 alternatifli yayın planı
4 alternatifli yayın planı

4 alternatifli yayın planı

Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sevinci! Negatif...

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapılan ikinci testi negatif çıktı.

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var
Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var

Yayıncı kuruluşun ödemeler için bir şartı var

Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak
Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi
İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi

İşte Fener'in yeni stoperi! Transferde sona gelindi

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor
İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..

İstenmiyorlar!
İstenmiyorlar!

İstenmiyorlar!

Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.