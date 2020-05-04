Sergen Yalçın'dan Boyd ve Elneny kararı

Boyd ve Elneny'nin geleceği ile ilgili yönetimle görüşen Sergen Yalçın, “Boyd biz geldikten sonra reaksiyon gösterdi. Onu mutlaka takımda tutalım. Elneny de istediklerimizi yapıyor. Şartlar uyarsa yeni sezonda da takımımda isterim” dedi.

Transfer dahil birçok konuyu ekonomik anlamda zorluk yaşanmaması adına yönetime bırakan teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinden özel bir talepte bulundu. Tyler Boyd ile ilgili yönetimle görüşen genç çalıştırıcı, “Biz gelmeden önce küstürülmüştü. Artık yapabileceği şeyleri bile yapamıyordu. Onun önünü açtık ve hemen reaksiyon gösterdi. Mutlaka takımda tutalım” yorumunu bildirdi.

‘Farklı özellikleri var’

Arsenal’den kiralanan Mohammed Elneny hakkında da konuşan Yalçın, “Çok farklı özellikleri var. Oyunu iki yönde de oynuyor. İstediklerimizi kısa sürede sahaya yansıttı. Ekonomik şartlar uyarsa yeni sezonda da takımımda isterim” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)