Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7428
  • 6,3349
  • 269.347
  • 105477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı! son aday Guilherme

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı! son aday Guilherme

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı! son aday Guilherme

Daha önce Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ü Beşiktaş'a kazandıran Sergen Yalçın bu sefer de Guilherme'yi siyah beyazlı kulübe göndermeye hazırlanıyor

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 30 maç barajını aşan ve 5 gol 7 asistle bir anda tüm dikkatleri üzerinde toplayan Guilherme Costa Marques’in bu sezona da iyi giriş yapması Beşiktaş’ı harekete geçirdi.

SERGEN YALÇIN GUİLHERME'YE KEFİL OLDU

Süper Lig’de forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol 6 asist yapan, son oynanan Fenerbahçe maçında ise kendisini izleyenleri cezbeden Brezilyalı orta saha için Beşiktaş’ın girişimlerini sürdürdüğü öğrenilirken, tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyuncu hakkında Sergen Yalçın’la görüştüğü belirtildi. Guilherme’nin rahat rahat Beşiktaş’ta oynayabileceğini söyleyen genç çalıştırıcının öğrencisinin kalitesine çok güvendiği kaydedilirken, Erdal Torunoğulları’nın Ocak ayında Adil Gevrek’le masaya oturacağı bildirildi.

BENEVENTO'DAN İZİN ÇIKARSA MALATYASPOR'LA MASAYA OTURULACAK

Daha önce Gaziantepspor’da görev alırken Cenk Tosun’un siyah beyazlı kulübe imza atmasını sağlayan Sergen Yalçın, Eskişehirspor’da beraber çalıştığı genç yetenek Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş’a gitmesine ön ayak olurken, 47 yaşındaki antrenörün bu sefer de Guilherme için olumlu rapor vermesi yönetimi bir hayli memnun etti.


Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı!

Almanya´daki 1 Miyar Avroluk Soygunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğünde deprem

Otomobil markalarının gizli anlamları