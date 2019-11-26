Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a transfer kıyağı! son aday Guilherme

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 30 maç barajını aşan ve 5 gol 7 asistle bir anda tüm dikkatleri üzerinde toplayan Guilherme Costa Marques’in bu sezona da iyi giriş yapması Beşiktaş’ı harekete geçirdi.

SERGEN YALÇIN GUİLHERME'YE KEFİL OLDU

Süper Lig’de forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol 6 asist yapan, son oynanan Fenerbahçe maçında ise kendisini izleyenleri cezbeden Brezilyalı orta saha için Beşiktaş’ın girişimlerini sürdürdüğü öğrenilirken, tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyuncu hakkında Sergen Yalçın’la görüştüğü belirtildi. Guilherme’nin rahat rahat Beşiktaş’ta oynayabileceğini söyleyen genç çalıştırıcının öğrencisinin kalitesine çok güvendiği kaydedilirken, Erdal Torunoğulları’nın Ocak ayında Adil Gevrek’le masaya oturacağı bildirildi.

BENEVENTO'DAN İZİN ÇIKARSA MALATYASPOR'LA MASAYA OTURULACAK

Daha önce Gaziantepspor’da görev alırken Cenk Tosun’un siyah beyazlı kulübe imza atmasını sağlayan Sergen Yalçın, Eskişehirspor’da beraber çalıştığı genç yetenek Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş’a gitmesine ön ayak olurken, 47 yaşındaki antrenörün bu sefer de Guilherme için olumlu rapor vermesi yönetimi bir hayli memnun etti.