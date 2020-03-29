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aksam.com.tr
  • 29 Mart 2020 Pazar 11:53
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  • 29 Mart 2020 Pazar 11:53

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine: Elneny'yi takımda tutalım

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine: Elneny'yi takımda tutalım

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transferle ilgili yönetime “Önce Elneny'yi takımda tutalım” dedi.

Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı.

Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı.

Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.

(Takvim)

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