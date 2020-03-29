Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine: Elneny'yi takımda tutalım

Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı.
Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı.
Elneny'nin başka talipleri olmasına rağmen Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim de bu durumu koz olarak kullanma kararı aldı.
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Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.
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Burak Yılmaz'ın geçen sezon devre arası Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, Trabzonspor'a bonservis bedelini çekle ödeyen siyah-beyazlı yönetim, bu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle bordo-mavili kulüple yeni bir anlaşma yaptı.