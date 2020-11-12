Sergen Yalçın'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son günlerde çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı. Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan 48 yaşındaki teknik adam, "Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil." dedi.

"Sosyal medya ile uğraşmak çok zor. Ben kullanmıyorum ancak herkes istediği gibi yazdığı için bir açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Bu haberler kulübü yıpratmak amacıyla çıkıyor. Sezon başından bu yana oyuncularımızla da ilgili böyle haberler çıkıyor. Pandemi nedeniyle bir yıldır herkes zor şartlarda mücadele ediyor. Son günlerde 5-6 futbolcumuz corona virüse yakalandı. Öncelikle herkes bilmeli ki; Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Zor şartlarda bir yola çıktık. Evet, beklediğimiz gibi gitmiyor ama toparlayamayacağımız bir durum yok. Lütfen bu tür haberler yapmayın. Ben Beşiktaş kimliği olan, camianın sembol isimlerinden biriyim. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini söyledi.

