Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel ilgi

Futbolculuk döneminde Ljajic gibi 10 numara mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.
MARRONE'NİN TEMPOSU YORDU
Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı. Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.
(Takvim)
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