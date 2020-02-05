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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:12
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:12

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel ilgi

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel ilgi

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile yakından ilgileniyor.

Futbolculuk döneminde Ljajic gibi 10 numara mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.

MARRONE'NİN TEMPOSU YORDU

Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı. Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.

(Takvim)

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