  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın yönetimin maaş kararına isyan etti

Sergen Yalçın yönetimin maaş kararına isyan etti

Paylaş

Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.

Kulübün ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak Kovid-19 sürecinin de eklenmesinin ardından Beşiktaş, mali bir dar boğaza girmişti.

Bu gelişmenin ardından 35 milyon Euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan Siyah-Beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la paylaştı. Yeni planlama çerçevesinde sınırların bu miktar üzerinden belirleneceğini söyleyen yöneticiler, yüksek maaşları bulunan oyuncuları da elden çıkarma kararı aldıklarını Yalçın’a iletti.

Piyasayı yakından biliyor...

Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen hocanın ise, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep ettiği öğrenildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Cenk Tosun: 'Şampiyonluk adayım Trabzonspor'

title

Lazio Vedat Muriqi için şartları zorluyor

title

Başakşehir'in gözü önce lig, sonra Avrupa'da

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor
Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor

Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Rennes'den Uğurcan ısrarı
Rennes'den Uğurcan ısrarı

Rennes'den Uğurcan ısrarı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

O iki maçı unutamam
O iki maçı unutamam

O iki maçı unutamam

Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”

Sergen Yalçın isyan etti
Sergen Yalçın isyan etti

Sergen Yalçın isyan etti

Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...
Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.

Lazio'da en büyük hedef Muriqi
Lazio'da en büyük hedef Muriqi

Lazio'da en büyük hedef Muriqi

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.

Süper Lig'in yıldızı olmaya geliyor! Rüzgar gibi sağ kanat
Süper Lig'in yıldızı olmaya geliyor! Rüzgar gibi sağ kanat

Süper Lig'in yıldızı olmaya geliyor! Rüzgar gibi sağ kanat

Beşiktaş, Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aitor Cantalapiedra'yı gündemine aldı. Hâlihazırda Hollanda'da bulunan Siyah-Beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, 24 yaşındaki İspanyol sağ kanadın menajeriyle bu hafta görüşme yapacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.