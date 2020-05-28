Sergen Yalçın yönetimin maaş kararına isyan etti

Kulübün ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak Kovid-19 sürecinin de eklenmesinin ardından Beşiktaş, mali bir dar boğaza girmişti.
Bu gelişmenin ardından 35 milyon Euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan Siyah-Beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la paylaştı. Yeni planlama çerçevesinde sınırların bu miktar üzerinden belirleneceğini söyleyen yöneticiler, yüksek maaşları bulunan oyuncuları da elden çıkarma kararı aldıklarını Yalçın’a iletti.
Piyasayı yakından biliyor...
Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen hocanın ise, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” şeklinde görüş bildirip mevcut bütçenin korunmasını talep ettiği öğrenildi.
(Fanatik)
Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
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