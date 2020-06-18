Sergen Yalçın yıldız ismin üstünü çizdi

Beşiktaş'ın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın, sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı Rıdvan Yılmaz'a emanet edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de kalan 7 karşılaşmayla ilgili planlarında Caner Erkin'e yer yok. Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlı takımın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı Rıdvan Yılmaz'a emanet edecek.

Siyah beyazlı takımın gençleştirme hareketine başladığını söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da "Sergen Yalçın takımın patronu. Gelecekle ilgili projelerimizi konuşuyoruz. Genç oyunculara sahip çıkması bizleri mutlu ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

REBOCHO'YA DA VEDA EDİLİYOR

Bu arada Caner Erkin hiçbir takımdan teklif almadığını belirterek sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konusunda karar verileceğini ve menajerinin anlaşacağı ekiple yer alabileceğini vurguladı.

Caner'in ardından takımın diğer sol beki Pedro Rebocho ile ilgili de kritik bir karar alındı. Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda yeni sezonun planmasına başlayan siyah beyazlılar etapta verim alınamayan ve takımda kiralık oynayan Portekizli futbolcuyu gönderilmesi kararlaştırıldı.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE SONA ERMİŞTİ

Fenerbahçe'den sonra Inter'e transfer olan Caner Erkin, özellikle siyah beyazlı takımındaki ilk döneminde başarılı performanslar ortaya koymuştu.

2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, o dönem verdiği röportajda Aziz Yıldırım'ın geri dönüşünü istemediğini, kendisine değer veren Beşiktaş'ı seçtiğini açıklamıştı.

(Hürriyet)