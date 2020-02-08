Sergen Yalçın Vodafone Park'ta

BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına bugün çıkacak.

AKŞAM

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti. Bugünkü karşılaşmaya da büyük ilgi olduğu belirtildi. Sergen Yalçın, taraftarı önünde kazanarak zirve takibine devam etmek istiyor.