Sergen Yalçın Vodafone Park'ta

AKŞAM
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti. Bugünkü karşılaşmaya da büyük ilgi olduğu belirtildi. Sergen Yalçın, taraftarı önünde kazanarak zirve takibine devam etmek istiyor.
GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.
14 VE 15 yaşındaki Rus kardeşler Sergey ve Alexey Chuvakov, Galatasaray’ın eğitim kampında yer aldı.
Diagne, devre arasında Çin’in Tianjin Teda Kulübü’ne gidecekti. Ancak koronavirüs salgını sonrası Belçika’da kaldı!
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Boateng Gaziantep’e karşı görev alması halinde Siyah-Beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyecek.
SOPHİA Thomalla, erkek arkadaşı Loris Karius’a sahip çıktı.
BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına bugün çıkacak.