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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:19
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:23

Sergen Yalçın: Ülkemiz bunun altından da kalkmasını bilecek güçtedir

Sergen Yalçın: Ülkemiz bunun altından da kalkmasını bilecek güçtedir

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Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zor şartlarda üç puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İdlib'de dün 33 şehit verildiğini, 32 vatan evladının yaralanmasından dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Takımdan herkesin çok üzüntülü olduğunu ifade eden Yalçın, kahraman askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine sabır, yaralı askerlere şifa diledi.

Sergen Yalçın, "Ülkemiz bunun altından da kalkmasını bilecek güçtedir." ifadesini kullandı.

Maçı değerlendiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Kazanmak çok güzel. Bu zor şartlarda üç puan almak çok sevindiriciydi. Alanya zor bir deplasman. Oyuncularımızın her gün biraz daha üstüne koyduğunu daha iyi görebiliyoruz. Takımımızın yavaş yavaş yukarıya çıktığını görmek bizi mutlu ediyor." 

Yalçın, sahada sağlam duran, iyi görüntü veren bir takım olarak yer aldıklarını dile getirdi.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatmalarına rağmen oyundan kopmayıp kazanmasını bildiklerini anlatan Yalçın, oyuncularını kutladı.

Sergen Yalçın, UEFA Kupası'na katılmak istemediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Ben böyle bir açıklama yapmadım. Biz neden UEFA Kupası'na katılmak istemeyelim. Biz Beşiktaş olarak UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Hedefimiz oynadığımız müsabakaları kazanmak. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Son maça kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ben maçlarda gol kaçırmaya değil, pozisyona girmeye bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Karius'un yediği golden dolayı eleştirilemeyeceğini savunan Yalçın, tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu vurguladı. 

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