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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:27
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:27

Sergen Yalçın: 'Transfer şart değil bu takım bana yeter'

Sergen Yalçın: 'Transfer şart değil bu takım bana yeter'

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Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü dün resmen Sergen Yalçın oldu. Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Yalçın, 11.30'da takımı topladı. Fakat Abdullah Avcı'nın mukavelesi devam ettiği için takımla idmana çıkamadı. Anlaşmayı kabul etmeyen Avcı'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Oğuzhan Özyakup'un da Feyenoord'a imza atmasıyla birlikte bütçe açıldı ve genç hocanın 1.5 yıllık anlaşması tamamlandı. Daha sonra 12.30'da kapalı kapılar ardında ilk idman yapıldı.

İMKÂNLAR OLUŞURSA FORVET ALABİLİRİZ

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yapan çiçeği burnunda teknik adam kadroyla ilgili olarak, "Oyuncu grubunun kalitesine güveniyorum. Bu takımın en büyük eksiği öz güven ve motivasyon kaybı. Ekonomik koşullarımızın farkındayım, transfer yapmamız şart değil, bu takım bana yeter" dedi. Yöneticiler ise imkânların oluşması halinde forvet transferi yapabileceklerini iletti.

BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ

Sergen Yalçın, idman öncesi futbolcularla da saha ortasında toplantı yaptı. Genç hocanın talebelerine, "Ben bu kulübün içinde yetiştim. Şimdi Beşiktaş'a teknik direktör olarak hizmet edeceğim. Hepinize güvenim sonsuz. Bulunduğumuz durumdan birlikte ayağa kalkarak çıkacağız. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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