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aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 13:48
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 13:48

Sergen Yalçın transfer raporunu sundu

Sergen Yalçın transfer raporunu sundu

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Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro istikrarı adına kiralık oyuncu alınmamasını isterken, 4 bölgeye transferin şart olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'e Koronovirüs salgını nedeniyle verilen zorunlu arada gelecek sezonla ilgili raporunu hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Konuyu görüşmek üzere asbaşkan Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Yalçın; Karius, Elneny, Rebocho, Diaby ve Boateng'in bu sezon kiralık sözleşmelerinin sona ereceğini hatırlatarak takımda büyük boşluklar oluşacağını söyledi. Her sezon aynı şeyi yaşamamak adına transferde kiralık oyuncu alınmamasını isteyen Yalçın, bonservis bedeli olmayan ya da maliyeti düşük isimlere yönelmek gerektiğini belirtti. Bu fikir yönetim tarafından da kabul gördü.

ÖNCELİK KALEYE VERİLECEK

Toplantıda takviye yapılacak mevkiler de masaya yatırıldı. Genç hoca, en büyük problemi kalede yaşadıklarını ve önceliğin bu mevkiye verilmesini istedi. Kaleyi sağlama aldıktan sonra sol bek, ön libero ve forvete transfer yapılmasının şart olduğunu da belirtti. Koronavirüs sebebiyle transfer piyasasının oldukça sakin geçmesi beklenirken siyah- beyazlılarda elden çıkarılabilecek oyuncuların durumuna göre de stoper, sağ kanat ve 10 numara transferi gündeme gelecek.

(Fanatik)

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