Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında yeniden Pedro Rebocho'ya görev verecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gidiyor. 47 yaşındaki teknik adam, sol bekte yeniden Pedro Rebocho’ya görev verecek.

Sergen Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou ile Diaby'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens'e görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho yer alacak. Gökhan Gönül de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.

(Sabah)