Sergen Yalçın: Telekonferans çok abartı

Sergen Yalçın, telekonferansla yapılan antrenmanın abartı olduğunu söyledi.

AKŞAM



BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor’a şunları söyledi: “Virüsten ne zaman kurtuluruz, ne zaman bu işler normale döner, bunlarla ilgili yorum yapmak zor. Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. Dönecekleri ülke, buradan güvenli değil. Hayat normale dönerse transfer için çalışacağız. TFF’den resmi bir açıklama gelmedikçe antrenmanlara başlayamayız. 3-4 hafta daha bu şekilde devam ederse oyuncular en az yüzde 50 geriye gider. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar.