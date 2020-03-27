Sergen Yalçın: Telekonferans çok abartı

AKŞAM
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor’a şunları söyledi: “Virüsten ne zaman kurtuluruz, ne zaman bu işler normale döner, bunlarla ilgili yorum yapmak zor. Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. Dönecekleri ülke, buradan güvenli değil. Hayat normale dönerse transfer için çalışacağız. TFF’den resmi bir açıklama gelmedikçe antrenmanlara başlayamayız. 3-4 hafta daha bu şekilde devam ederse oyuncular en az yüzde 50 geriye gider. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.
Koronavirüs nedeniyle lige ara verilse de Galatasaray yönetimi futbolcuların ödemelerini aksatmayacak.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.