Sergen Yalçın takımı komando kampına soktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımı adeta komando kampına soktu. Siyah-Beyazlılar'da oyuncular idmanın ardından yemeğini tesiste yiyor ve yine tesislerde dinleniyor. Sık sık öğrencileriyle motivasyon konuşması yapan genç hocanın, son antrenmanda, "Hiçbir şey bittiği gibi başlamayacak. Eskisinden daha hazırız" dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın işi sıkı tutuyor... Genç hocanın gelişi ile çıkışa geçen Beşiktaş, liglerin ertelenmesini fırsat olarak görüyor. Başarılı çalıştırıcı, adeta yeni bir lige başlayacaklarını ve bu nedenle zirve yolunda şanslarının arttığını düşünüyor. Bir gün çift bir gün tek idmanla son 8 haftaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da, Yalçın adeta takımı komando kampına soktu.

Tempoyu oldukça artıran genç teknik adam, antrenman sonrasında yemeğin takım olarak tesiste yenmesini istiyor. Üstelik başarılı hoca, öğrencilerinin yine tesiste dinlenerek evlerine dönmelerini talep ediyor.

Futbolcular arasında espri

Bu da futbolcular arasında 'Sanki komando kampındayız' esprilerine neden oluyor. Ligin son virajına sıkı hazırlanan Kara Kartal, en iyi yerde sezonu tamamlamayı hedefliyor. Her idmanda oyuncularına bu düşünceyi aşılayan Yalçın'ın son yapılan antrenmanda öğrencilerine, "Hiçbir şey bittiği gibi başlamayacak. Eskisinden daha hazırız" dediği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)