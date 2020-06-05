Sergen Yalçın takımı komando kampına soktu

Sergen Yalçın işi sıkı tutuyor... Genç hocanın gelişi ile çıkışa geçen Beşiktaş, liglerin ertelenmesini fırsat olarak görüyor. Başarılı çalıştırıcı, adeta yeni bir lige başlayacaklarını ve bu nedenle zirve yolunda şanslarının arttığını düşünüyor. Bir gün çift bir gün tek idmanla son 8 haftaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da, Yalçın adeta takımı komando kampına soktu.
Tempoyu oldukça artıran genç teknik adam, antrenman sonrasında yemeğin takım olarak tesiste yenmesini istiyor. Üstelik başarılı hoca, öğrencilerinin yine tesiste dinlenerek evlerine dönmelerini talep ediyor.
Futbolcular arasında espri
Bu da futbolcular arasında 'Sanki komando kampındayız' esprilerine neden oluyor. Ligin son virajına sıkı hazırlanan Kara Kartal, en iyi yerde sezonu tamamlamayı hedefliyor. Her idmanda oyuncularına bu düşünceyi aşılayan Yalçın'ın son yapılan antrenmanda öğrencilerine, "Hiçbir şey bittiği gibi başlamayacak. Eskisinden daha hazırız" dediği de gelen haberler arasında.
(Fanatik)
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.
Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü. Siyah Beyazlı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı belirtildi.