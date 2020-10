Sergen Yalçın sonunda isyan etti

Sporx

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.

"Doktorların "Artık sizin için yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok" dediği hastalar, Brezilya'da John of God'ın ruhlar vasıtasıyla aktardığı mucizevi dönüşüme kendilerini açıyorlar"

Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasında yapılan görüşmede de "John Of God" gündeme geldi ve Sergen Yalçın, Çebi'ye John Of God üzerinden cevap verdi.

"Herkes, Beşiktaş kadrosu vasatın altında ve bu kadro şampiyonluk yarışında dahi olamaz" yorumlarını yüksek sesle dile getirse de başkan Çebi, mevcut şartlar itibariyle kadro kalitesine inanıyor ve Sergen Yalçın'dan bu kadro ile en iyi işi çıkartmasını istiyor.

Kabus gibi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta istediği transferleri yapamayan Sergen Yalçın, başkan Çebi'nin "Bu sezondan umutluyuz, en iyisini yapacağına şüphemiz yok" sözlerine, "Ben John of God değilim, benden mucize beklemeyin" şeklinde cevap verdi.

John of God kimdir?

Bioenerji ve ruhsal çalışmalarıyla tanıdığımız mucize adamın tam ismi João Teixeira de Faria… Tüm dünyada bilinen adıyla João de Deus ya da John of God… John of God yıllarca Brezilya'da gezerek sevgi dağıtır ve 27 yıl önce Abadiania'daki evine yerleşir ve John of God adıyla ünlenir. 30'dan fazla ölmüş doktor ve azizin ruhlarına kanallık eden John of God, şifa verenin kendisi değil, Allah olduğunu vurgular, kendisinin sadece bir aracı olduğunu belirtir, aslında her şeyi yapan Allah'tır. Kanallık ettiği ruhlar, gelen kişileri inceler, John of God tarafından görünür ve görünmez psişik uygulamaların yapılmasını sağlarlar. Son 50 yılda, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 15 milyon kişiye yeni bir başlangıç şansı vermiştir. İnsanlardan para almaz.