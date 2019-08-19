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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:15
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:17

Sergen Yalçın: Sonuçtan ve oyundan çok memnunuz

Sergen Yalçın: Sonuçtan ve oyundan çok memnunuz

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçına ilişkin, sonuç ve oyundan memnun olduklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başlangıçların önemli olduğunu ve lige iyi başladıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Lig'inde perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla 3. eleme turunda karşılaştıklarını hatırlatan Yalçın, "Çok eksiğimiz vardı ve yorgunduk ama bugün gösterilen performanstan memnunuz." dedi.

Maçın ilk yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğine değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"İkinci yarı 15 dakika bocalamaya başladık ondan sonra oyunu toparladık, ofansif oyuncularımız biraz dahil oldular oyuna. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla taraftar grubunun bizi desteklemesini istiyoruz. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Sonuçtan ve oyundan memnunuz."

"2-3 oyuncuya ihtiyacımız var"

Bir soru üzerine kadrolarını genişletmek istediklerini anlatan Yalçın, "Bir sürü maç oynanacak. Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımız var. 2-3 oyuncu var takıma katmamız gereken. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek. 3-4 oyuncumuz sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız." dedi.

Yalçın, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında 4 müsabakada mücadele ettiklerini ve bunların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Maçlarda eksikliklerini görme imkanı yakaladıklarına değinen Yalçın, "4 UEFA maçında oyuncularımızın hepsini kullandık, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Çok analiz toplantıları yapıyoruz. Hem hücumsal hem savunma anlamında nasıl oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Bugün de çok mücadele ettik. Böyle oynamamız lazım." diye konuştu.

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