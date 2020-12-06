Sergen Yalçın Rosier'in performansından çok memnun

Fenerbahçe derbisinin en başarılı isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Kasımpaşa maçındaki performansıyla yine tam not aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'dan kiralanan 24 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisini almak için derbiden sonra resmen düğmeye basmıştı.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan yönetim, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen alacak. Aksi halde görüşmeler sezon sonuna kadar devam edecek.
Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Kasımpaşa maçından sonra Rosier'i özel olarak kutladığı öğrenildi. Enerjisiyle dikkat çeken Fransız sağ bek, Vincent Aboubakar'a yaptığı güzel asistle de adından söz ettirmişti.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.
Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla bir Vedat Muriqi edemedi.