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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 11:22
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Sergen Yalçın Rosier'in performansından çok memnun

Sergen Yalçın Rosier'in performansından çok memnun

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Milliyet

Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.

Fenerbahçe derbisinin en başarılı isimlerinden biri olan Valentin Rosier, Kasımpaşa maçındaki performansıyla yine tam not aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'dan kiralanan 24 yaşındaki Fransız sağ bekin bonservisini almak için derbiden sonra resmen düğmeye basmıştı.

Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan yönetim, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen alacak. Aksi halde görüşmeler sezon sonuna kadar devam edecek.

Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Kasımpaşa maçından sonra Rosier'i özel olarak kutladığı öğrenildi. Enerjisiyle dikkat çeken Fransız sağ bek, Vincent Aboubakar'a yaptığı güzel asistle de adından söz ettirmişti.

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