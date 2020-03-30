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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 11:45
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 11:52

Sergen Yalçın raporunu yönetime sundu! 11 yabancı gidiyor...

Sergen Yalçın raporunu yönetime sundu! 11 yabancı gidiyor...

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Sergen Yalçın, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny'nin kalmasını istedi. Boateng'in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda yönetime rapor veren teknik direktör Sergen Yalçın, kiralıklar da dahil 17 yabancı futbolcudan sadece 5'inin kalmasını istedi. Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar uygun olursa Elneny'nin takımda kalması gerektiğini belirten Yalçın, bonservis geliri sağlamak adına Vida ve Ljajic'in satılabileceğini dile getirdi.

AJDİN HASİC KAMPA KALDI

Boateng ile ilgili kararının ise ilerleyen zamanda verileceği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Lens, Roco, Douglas, Mirin, Karius, Rebocho ve Diaby gözden çıkarıldı. Genç hoca, bu yedi oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istemediğini yönetime bildirdi. Zulte Waregem'in Larin'in opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılırken Ajdin Hasic'in durumu kampta belli olacak.

(Fanatik)

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