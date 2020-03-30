Sergen Yalçın raporunu yönetime sundu! 11 yabancı gidiyor...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda yönetime rapor veren teknik direktör Sergen Yalçın, kiralıklar da dahil 17 yabancı futbolcudan sadece 5'inin kalmasını istedi. Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar uygun olursa Elneny'nin takımda kalması gerektiğini belirten Yalçın, bonservis geliri sağlamak adına Vida ve Ljajic'in satılabileceğini dile getirdi.
AJDİN HASİC KAMPA KALDI
Boateng ile ilgili kararının ise ilerleyen zamanda verileceği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Lens, Roco, Douglas, Mirin, Karius, Rebocho ve Diaby gözden çıkarıldı. Genç hoca, bu yedi oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istemediğini yönetime bildirdi. Zulte Waregem'in Larin'in opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılırken Ajdin Hasic'in durumu kampta belli olacak.
(Fanatik)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Sergen Yalçın, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny'nin kalmasını istedi. Boateng'in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”