Sergen Yalçın: Oyuna konsantre olmakta zorlandık

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmayı iki farklı 45 dakika şeklinde yorumlamak gerektiğini anlatan Yalçın, "İlk 45 dakika kendi enerjimizin ve organizasyonumuzun çok dışında oynadık. Alanyaspor’un iç saha performansı özellikle ilk 45 dakika için kesinlikle böyle bir performans değil ama ilk 45’te çok sıkıntı yaşadık. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık. İlk yarı çok rahattık. Devre arası oyuncularla toplantı yaptık. Lig maçı oynadığımızı biraz hatırlattık onlara." diye konuştu.

İkinci yarıda normal iç saha performansına döndüklerini anlatan Yalçın, "İkinci yarı çok etkili oynadık, erken golü bulduk. Peşinde inanılmaz pozisyonlar yakaladık 3-2 veya 4-2 yapabilirdik ama yine kontradan gol yedik. Ondan sonra yine pozisyonlar bulduk, işte direkten dönenler, girmeyenler… Bugün biraz beceriksizdik. Önümüze çıkan fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Yalçın bundan sonra önlerindeki maçlara bakacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Penaltı pozisyonu var bir tane. Bilmiyorum nasıl olduğunu, ben izlemedim. 'Faul var' dediler. Faulde olabilir, penaltıda olabilir, bilemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda ama bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzde kalan 3 hafta var. Oyuncularım çok iyi performans sergiliyorlar haftalardır. Tabii arada böyle sıkıntılı sonuçlar olabilir. Bunlar çok normal."