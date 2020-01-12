Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'u istedi: Verin parlatayım

Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'a Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın talip oldu. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan Yalçın, bu kez Oğuzhan için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetime haber gönderen genç çalıştırıcı, "Oğuzhan kaliteli futbolcu ancak özgüven kazanması gerekiyor. Bize kiralayın, sezon sonuna kadar onu oynatayım. Yeniden parlasın" dedi.
ADVOCAAT DA FEYENOORD'A İSTİYOR
Öte yandan Hollanda'nın Alegemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Dick Advocaat'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği yazdı. Haberde orta sahaya takviye yapmak isteyen Feyenoord'un Oğuzhan için Beşiktaş'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaşlı futbolcunun, devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.
(Sabah)
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.
Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Abdullah Avcı ile Okan Buruk’un oyun anlayışları benzer. Ama geçmişte çok pas yaparken, üçüncü bölgede yeterince verimli değildik. Şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir takım olduk"
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Arsenal'in istekli olduğu öne sürüldü.