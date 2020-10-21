Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i Beşiktaş yönetimine şikayet etti

Geçen sezonun kadrosundan önemli değişiklikler yaparak yeni döneme giriş yapan Siyah- Beyazlılar’da, performans olarak beklentileri karşılayamayan oyunculara her geçen gün birinin daha eklenmesi teknik ekibi adeta çıldırtıyor.
ŞİMDİ DE OĞUZHAN ÖZYAKUP VE ADEM LJAJIC
Bu konuda ilk olarak İsimat Mirin ve Douglas’ı ardından da Jeremain Lens’i kadro dışı bırakan Beşiktaş’ta, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.
SERGEN YALÇIN YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ
Bu 2 isimle ilgili olarak dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, “Kendileri dahil yaşanan bu süreci izah edebilen yok. Biri Türkiye’nin diğeri Sırbistan’ın en önemli oyuncularından. Ben ve ekibim her türlü çalışma ve konuşmayı yapıyoruz ama bir yol kat edemedik” dediği bildirildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.
Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.
Sezon başında Marcao'ya gelen teklifleri yetersiz bulan sarı kırmızılı takım, Brezilyalı defans ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatifi de şimdiden hazırlandı.
Sağlık ekibinin uyguladığı tedaviye çok hızlı ve olumlu yanıt veren Diego Perotti'nin birkaç gün sonra takım idmanlarının ilk bölümüne katılması, bir hafta içinde de çalışmaların tamamına dahil olup 2 Kasım'da Antalya'da kadroda yer alması bekleniyor.