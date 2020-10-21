  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i Beşiktaş yönetimine şikayet etti

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i Beşiktaş yönetimine şikayet etti

Paylaş

Fanatik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.

Geçen sezonun kadrosundan önemli değişiklikler yaparak yeni döneme giriş yapan Siyah- Beyazlılar’da, performans olarak beklentileri karşılayamayan oyunculara her geçen gün birinin daha eklenmesi teknik ekibi adeta çıldırtıyor.

ŞİMDİ DE OĞUZHAN ÖZYAKUP VE ADEM LJAJIC

Bu konuda ilk olarak İsimat Mirin ve Douglas’ı ardından da Jeremain Lens’i kadro dışı bırakan Beşiktaş’ta, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ

Bu 2 isimle ilgili olarak dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, “Kendileri dahil yaşanan bu süreci izah edebilen yok. Biri Türkiye’nin diğeri Sırbistan’ın en önemli oyuncularından. Ben ve ekibim her türlü çalışma ve konuşmayı yapıyoruz ama bir yol kat edemedik” dediği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı
Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı

Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı

Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti
Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti

Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti

Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç'
Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç'

Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.

Sergen 2 futbolcuyu daha yönetime şikayet etti
Sergen 2 futbolcuyu daha yönetime şikayet etti

Sergen 2 futbolcuyu daha yönetime şikayet etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.

Galatasaray'da iki 'kral' var ama gol yok!
Galatasaray'da iki 'kral' var ama gol yok!

Galatasaray'da iki 'kral' var ama gol yok!

Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.

Alman ekibinden Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca
Alman ekibinden Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca

Alman ekibinden Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca

Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.

Galatasaray'da Marcao'nun yerine gelecek isim belli oldu!
Galatasaray'da Marcao'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Galatasaray'da Marcao'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Sezon başında Marcao'ya gelen teklifleri yetersiz bulan sarı kırmızılı takım, Brezilyalı defans ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatifi de şimdiden hazırlandı.

Diego Perotti testleri geçerse Antalya maçında kadroda
Diego Perotti testleri geçerse Antalya maçında kadroda

Diego Perotti testleri geçerse Antalya maçında kadroda

Sağlık ekibinin uyguladığı tedaviye çok hızlı ve olumlu yanıt veren Diego Perotti'nin birkaç gün sonra takım idmanlarının ilk bölümüne katılması, bir hafta içinde de çalışmaların tamamına dahil olup 2 Kasım'da Antalya'da kadroda yer alması bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.