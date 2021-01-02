Sergen Yalçın: 'Ocak ve şubat aylarını kazasız geçmeliyiz'

Kayserispor ile 16. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yoğun maç trafiği nedeniyle kadroyu mümkün olabildiği kadar idareli kullanmaya çalışacak.
Annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olan Vincent Aboubakar'ın yokluğunu da kapatmaya çalışan deneyimli teknik adam, yarınki maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galibiyet serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda futbolcularını uyaran Sergen Yalçın'ın, "Bu senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız. Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz. Artık 2021'deyiz ve ilk maçımız Kayserispor maçı. Galibiyetle başlamak çok önemli. Herkes forma şansı buluyor. Bulmaya da devam edecek" diye konuştuğu bildirildi.
Josef de Souza'nın dün takıma katılması, Ghezzal'in ise dün takımdan ayrı çalışması gibi olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir anda yaşayan Sergen Yalçın, bu nedenle Kayserispor maçının ilk on birine de son noktayı koyamıyor.
Futbolcularıyla yaptığı toplantıda bu zor günlerde herkesten ekstra fedakarlık istediği dile getirilen başarılı hocanın, "Herkes birbirinin açığını kapatmak zorunda. Eksiklerimizi aratmamak için özverili oynamalıyız. Her maç farklı taktiksel kurgularla oynamalıyız. Rakiplerimize göre oyun anlayışları geliştirmeliyiz. Bunları başarabilmemiz için kondisyon açısından sıkıntı olmaması lazım ve bu nedenle sizlere çok büyük görevler düşüyor" dediği vurgulandı.
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Sergen Yalçın, kritik Kayserispor deplasmanı öncesi takımına 2021'in ilk 2 ayını işaret ederek, "Senenin şampiyonluğu ocak ve şubat ayından geçer. Bu aylarda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalıyız" dedi.