Sergen Yalçın net konuştu: Kesinlikle kaleci transferi yapmayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'un canlı yayınına telefonla bağlanarak, hem oynadıkları Başakşehir maçını hem de hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması hakkında konuştu. Sergen hoca ayrıca Adem Ljajic'in durumu hakkında bilgi verirken, kaleci transferi ile ilgili basında çıkan haberlere tepki gösterdi.



"Futbolda artık defansif, ofansif orta saha mı kaldı. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top bizdeyken hücumcu. Oyuncular savunmayı da hücumu da birlikte yapacak. Dünya futbolunda yok savunmacı, yok hücumcu diye bir şey yok." diyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Milli maç arası açıkçası bize fazla yaramadı. Bazı futbolcularımız fizik olarak eksikler. Onları hazırlamaya çalışıyoruz ama bu süreçte bütün antrenör arkadaşlarımız problemler yaşıyor." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig'de son oynadıkları Başakşehir maçına da değinen tecrübeli teknik adam "Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik, baskıdan nasıl çıkmamız gerektiğini de futbolcularımızla konuşmuştuk ama 20 dakikalık bir bölümde sıkıntı yaşadık. Penaltıdan sonra rakip 10 kişi kalınca, oyuncularımız biraz rehavete düştüler ve iki tane gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor ama kazanmak çok önemliydi. Larin, kanat bölgesinde hiç düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Oyuncunun istek ve arzusu bizim onu, orada kullanmamızı sağladı." dedi.

"ATIBA HER EVE LAZIM"

Başakşehir karşısında önemli bir performans sergileyen 37 yaşındaki kaptanı Atiba için de övgü dolu sözler sarf eden Sergen hoca "Savunma ve hücumu birlikte yapmak lazım, artık dünya futbolu böyle. Atiba her eve lazım bir oyuncu." şeklinde konuştu.

"ADEM LJAJIC ÖNCE ANTRENMAN YAPMALI"

Beşiktaş'ta son dönemlerde sorun yaşadığı futbolcusu Ljajic hakkında da konuşan Yalçın, "Ljajic'in durumu farklı. Geçen sene bir ara iyi oynadı. Sonra sakatlandı. Paok maçı bizim planlarımız arasında yoktu. Yolda çıktı. Adem sezon başında geldiğinde tekrar sakatlandı. Aylardır antrenman yapmıyor. Adem'in performansını yakalaması lazım. Adem Ljajic gerçekten yetenekli, iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. En önemli problem o. Adem 2-3 hafta antrenman yapmaya başladı. Fizik gücünü yakalaması lazım. Adem'de kalite var. Ljajic biraz dışarıda kaldı. Psikolojik orada kendini biraz dışarıda hissedebilir. Oyuncunun kendi içinde problemleri olabilir. Ama bizde herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi versin. O mücadeleyi vermeyeceksen oynamayacaksın." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KALECİ ALMAYACAĞIM"

Kaleci transfer ile ilgili basında çıkan haberler hakkında konuşan Beşiktaş'ın hocası "Ben 2 tane kaleciyle yola çıktım. Bize diyorlar ki gençleri oynat. Ben de tamam diyorum. 2 tane kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorlar ki 'kaleci al.' Kaleciyi kesinlikle almayacağım. Kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetine bakın. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın. Doğrusu ne olursa olsun almayacağım. 16 yaşında üçüncü kalecimiz var. O da iyi bir kaleci olacak. Utku olmasaydı 16 yaşındaki Emre'yi oynatacaktık. Önemli değil." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN..."

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili Sergen Yalçın, "Bence güzel bir maç olacak. Fenerbahçe iyi ve kaliteli oyunculara sahip. Biz de aynı şekilde cevap vereceğiz. Çok güzel, tempolu bir maç bekliyorum. Daha iyi oynayan ve daha konsantre olan kazansın. Fenerbahçe ile 100 yıldır oynuyoruz. Fenerbahçe rakibimiz ama ebedi dostumuz. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz de Fenerbahçe de kazanmak istiyor." sözlerini sarf etti.

DEVRE ARASI TRANSFERİ HAKKINDA

Ara transfer dönemi hakkında da konuşan Sergen hoca "Şu anda başkanımız ve yönetimimizle devre arası için bir plan program yapmadık. Basında çıkan isimlerle ilgili bizim bir düşüncemiz yok." şeklinde konuştu.